Громадянам Грузії можуть обмежити можливість залишати країну

Досі громадянам Грузії відмовляли в тимчасовому виїзді, якщо вони розшукувалися правоохоронними органами або ними представлялися фальшиві або недійсні документи.

Згідно з ініціативою депутатів від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Ірини Імерлішвілі і Зураба Абашидзе, громадянам заборонять виїзд за межі країни ще й з інтересів захисту державної та / або громадської безпеки, пише "Грузія-Online".

На тему: Парламент Грузії урізав повноваження прем'єра

"Виходячи з інтересів захисту безпеки держави та кожного його громадянина, компетентний орган правомочний винести висновок з приводу обмеження особі тимчасового виїзду з Грузії, що може бути викликано співпрацею цієї особи з терористичною організацією і т.д. Разом з тим, особу не будуть інформувати про конкретну, реальну причину, чому йому було відмовлено в тимчасовому від'їзді з Грузії, інакше може бути завдано шкоди державним та / або суспільним інтересам", - йдеться в законопроекті.

Автори законопроекту зазначають, що прийняте компетентним органом рішення є тимчасовим і не позбавляє особи права оскаржити прийняте проти нього рішення.

"У такому випадку суд витребує прийняте компетентним органом висновок, а також інші необхідні матеріали у зв'язку з обмеженням особі у виїзді з країни і у разі недостатності доказів правомочності скасувати рішення про вжиті обмеженнях. Необхідно взяти до уваги і та обставина, що матеріали суду компетентним органом направляються з дотриманням норм державної таємниці", - пропонують депутати.