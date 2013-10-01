У Держдумі РФ упевнені, що ПАРЄ зрештою відмовиться від країнового моніторингу

Під час виступу на засіданні ПАРЄ раніше у вівторок Наришкін запропонував Асамблеї перейти на новий принцип моніторингу - не країн в цілому, а за конкретними напрямами і темами. Він заявив, що процедура моніторингу перетворилася на механізм політичної дискримінації одних країн Ради Європи перед іншими, пише РІА Новости.

"Правда найсильніше. Все одно в результаті ми прийдемо до тієї пропозиції, до того рішення, яке я сьогодні озвучив, я в цьому переконаний", - сказав спікер журналістам на борту літака, повертаючись після візиту до ПАРЄ.

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"Ми в кулуарах розмовляли, до мене підходили керівники та члени Парламентської асамблеї, які просто висловлювали підтримку цій ідеї, але це не означає, що це настане відразу, буде ще дискусія, доповідь", - зазначив він.

За словами Наришкіна, питання що прозвучали відповідали його очікуванням. Він заявив, що на питання записалися більше 54 членів ПАРЄ.

"Не встигли всі поставити свої запитання, хоча я чесно запропонував залишитися без обіду і продовжити відповідати на питання, але така парламентська традиція, до цього теж треба ставитися з повагою", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, а чи потрібно взагалі Росії бути в ПАРЄ, Наришкін сказав, що, безумовно, потрібно, оскільки це найбільш представницька в Європі міжнародна організація.

У свою чергу лідер КПРФ, керівник фракції комуністів у Держдумі Геннадій Зюганов, який супроводжував Наришкіна в поїздці до ПАРЄ, заявив, що виступ спікера був "гідним".

"Це був майданчик, на якій нас крили за все на світі - крили за Чечню, за Білорусію, лаяли за Сербію", - сказав Зюганов журналістам. Він зазначив, що вперше бачив, щоб зал був забитий до відмови, всі 500 місць. "Всі слухали, зазвичай ходять і галасують", - повідомив він.