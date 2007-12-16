У Киргизії проходять дострокові парламентські вибори.

Вперше киргизькі виборці вибирають парламент за партійними списками. На 90 місць в найвищому законодавчому органі Киргизії претендують 12 партій, яким необхідно подолати 5-процентний прохідний бар`єр.

Як передає Газета RU, спостерігачі в ході голосування зафіксували порушення, що впливають на хід виборчого процесу. «Незалежними спостерігачами правозахисної коаліції Киргизії «За демократію і цивільне суспільство» з моменту початку голосування на декількох ділянках у ряді регіонів республіки зафіксовані порушення, що впливають на хід виборчого процесу», - повідомив представник коаліції. Він сказав, що спостерігачами були відмічені випадки вкидання бюлетенів, використовування адміністративного ресурсу, повторного голосування.

Як повідомлялося, президент Киргизії Курманбек БАКІЕВ 22 жовтня розпустив парламент у зв`язку з ухваленням через референдум нової Конституції.