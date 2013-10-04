ЗМІ: Знайдено невідому картину Леонардо да Вінчі (фото)

У банку в Швейцарії ймовірно зберігається невідома картина роботи Леонардо да Вінчі, на якій зображено покровительку художників епохи Відродження Ізабеллу д'Есте, дружину маркграфа Мантуї. Про невідомий твір Леонардо повідомляється у п'ятничному додатку Sette газети Corriere della Sera, передає Лента.ру.

За даними видання, картина належить італійській родині з багатою історією колекціонування. Вони збирають твори мистецтва вже протягом 400 років.

Фахівці провели радіовуглецевий аналіз картини розміром 61 на 46,5 сантиметрів, щоб визначити її вік, і з'ясували, що вона була створена в епоху Відродження. Крім того, видання посилається на слова Карло Педретті (Carlo Pedretti), історика мистецтв з Каліфорнійського університету США і найбільшого італійського фахівця зі спадщини Леонардо да Вінчі, який заявив, що він одразу побачив у портреті руку майстра.

Як зазначає Agence France-Presse, головним свідченням авторства Леонардо на даний момент є значна подібність картини c ескізом, зробленим художником для портрета Ізабелли д'Еcте у 1499 році. Ескіз зберігається в Луврі. На ньому і на знайденій картині д'Есте зображена в профіль (вона дивиться ліворуч), а її руки складено на животі. Вважалося, що сам портрет Леонардо або не написав, або картина загубилася.

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Видання називає новину про знахідку картини сенсацією, хоча ще точних підтверджень авторства Леонардо да Вінчі немає. Потрібно ще кілька місяців, щоб завершити дослідження, зокрема, за словами Педретті, визначити, які фрагменти твору могли бути написаними учнями Леонардо.

На сьогоднішній день відомі 15 картин, що належать пензлю Леонардо. У 2011 році дев'ять з них вперше виставлялися разом у Лондонській національній галереї.