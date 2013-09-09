Новий Ван Гог: фальшивка виявилася оригіналом (фото)

Два мистецтвознавці з музею Вінсента Ван Гога в Амстердамі дійшли висновку, що картину " Захід сонця в Монмажурі", автор якої досі вважався невідомим, написав влітку 1888 ніхто інший, як голландський художник Вінсент Ван Гог.

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Про це повідомляє сьогодні, 9 вересня, dw.de з посиланням на інформаційне агентство AFP. На картині зображений пейзаж біля Монмажура, невеликого міста в Провансі, з руїнами монастиря на задньому плані.

З 24 вересня полотно буде на рік виставлене в амстердамському музеї Ван Гога.

Робота написана художником в найбільш продуктивний період його творчості. "Відкриттів такого масштабу в історії нашого музею ще не було", - заявив директор музею Ван Гога Аксель Рюгер. Картина надійшла до музею ще в 1991 році. Її власник віддав її на експертизу. Тоді експерти зробили висновок, що Вінсент Ван Гог не є автором полотна. Поміняти думку експертів змусили вдосконалені технічні способи визначення авторства. Протягом двох років експерти музею вивчали стиль і техніку нанесення фарби і дійшли висновку, що пігменти палітри і тип полотна картини "Захід сонця в Монмажурі" збігаються з тими, що художник використовував в інших своїх роботах.

Листи Ван Гога також підтвердили його авторство. У період свого перебування в південно-французькому Арле Ван Гог написав цілий ряд своїх найвідоміших робіт, наприклад, знамениті "Соняшники". Картину з Монмажуру в одному зі своїх листів художник назвав "невдалою" . У той же час, підкреслюють дослідники з Амстердама, Ван Гог багато своїх картин вважав невдалими. За життя художник продав одну єдину свою роботу - за 400 французьких франків. Ім'я нинішнього власника картини "Захід сонця в Монмажурі" не називається.