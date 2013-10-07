Росія перекрила імпорт литовської "молочки"

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на главу Росспоживнагляду Геннадія Онищенка повідомляли, що з понеділка відомство готується ввести заборону на ввезення до Росії окремих груп молочної продукції з Литви через претензії до якості.

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Росспоживнагляд, йдеться в повідомленні, виявив численні порушення законодавства в галузі захисту прав споживачів (якість продуктів не відповідала нормі), а також законодавства в галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя людини (продукти не відповідали нормі за мікробіологічними, санітарно-хімічними та органолептичними показниками, повідомляє РИА Новости.

"Факти свідчать про ослаблення контролю в Литовській Республіці за якістю та безпекою харчових продуктів і необхідності введення обмежувальних заходів щодо ввезення харчових продуктів Литовської республіки на територію РФ Росспоживнаглядом припинено ввезення на територію РФ молока та молочної продукції виробництва Литовської республіки", - наголошується в повідомленні.