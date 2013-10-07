Адвокати просять помістити активістів Greenpeace під домашній арешт

Адвокати активістів Greenpeace, що знаходяться в СІЗО в Мурманській області Росії і обвинувачуються в піратстві, не задоволені умовами утримання підзахисних і просять змінити їм запобіжний захід на домашній арешт.

Два тижні тому 30 активістів Greenpeace спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" в Печорському морі для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Пізніше на борт судна Arctic Sunrise, на якому прибули екологи, висадилися російські прикордонники.

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Судно було доставлене в Кольську затоку, а активістів помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст, передає РІА «Новости».

Радник керівника адвокатської групи у справі Greenpeace Сергій Голубок заявив на прес-конференції в Мурманську, що захисту вдалося побачитися з усіма обвинувачуваними і оцінити умови їх утримання в СІЗО, якими адвокати залишилися незадоволені. Зокрема, за його словами, у багатьох обвинувачених є проблеми з доступом до питної води, деякі заарештовані поскаржилися на відеоспостереження в камерах. Незадоволені захисники і умовами переміщення затриманих, яких перевозять в автозаках.

Голубок зазначив, що в СІЗО у обвинувачуваних є медичні проблеми, а також труднощі в спілкуванні із співробітниками ізолятора - через мовний бар'єр. "Ми пропонуємо обрати альтернативні запобіжні заходи - йдеться про домашній арешт, але суди відмовляють нам, апеляції починаються завтра", - сказав адвокат, додавши, що захист активістів серйозно розглядає можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

У свою чергу директор за програмами Greenpeace Росії Іван Блоков заявив на прес-конференції в Москві, що скаргу до ЄСПЛ, швидше за все, подадуть післязавтра.

"Питання з приводу оскарження незаконності затримання до Європейського суду подаватиметься наступного дня після винесення визначення за апеляцією. Тобто першу заяву до Європейського суду по цій частині, швидше за все, буде подано післязавтра, тому що перша апеляція розглядатиметься завтра", - сказав Блоков.