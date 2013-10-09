Росія може заборонити ввезення голландської молочки

Россільгоспнагляд заявив про масштабну перевірку голландських підприємств, які постачають до Росії молочні продукти. Попередні підсумки незадовільні, оголосив глава відомства Сергій Данкверт.

Список з 71 підприємства-експортера, що постачає продукти на російський ринок, може бути скорочений. Причина в тому, що ветеринарне відомство видає дозвільні документи, «не бачачи продукції» , зазначив глава Россільгоспнагляду.

«Бажання постачати не є підставою для включення до списку, підстава - це виконання російських вимог», - цитує Данкверта Russia Today.

Результат перевірки голландських харчових фабрик буде відомий 12 жовтня.

За останній час Росія запідозрила в постачаннях неякісних продуктів декілька країн. Під обмеження потрапила свинина з Білорусії, м'ясо і молоко з Греції, молочна продукція з Литви, риба та м'ясна продукція іспанських постачальників, цукерки української компанії «Рошен» і грузинське вино.