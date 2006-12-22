Путін приземлився

В Україну з робочим візитом прибув Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН.

Як передає кореспондент УНІАН, його зустрічає Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Як повідомляє прес-служба Секретаріату Президента, заплановано, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустріне Президента Російської Федерації В.ПУТІНА на ганку біля Секретаріату Президента України, після чого відбудеться зустріч глав двох держав у форматі віч-на-віч. По завершенню двосторонньої зустрічі планується участь Президента України і Президента Росії у засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

Проведенню засідання комісії за участю глав держав передували засідання всіх її робочих органів: Комітету з питань економічного співробітництва, Підкомітету з питань безпеки, Підкомітету з міжнародного співробітництва, Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва, Підкомітету з питань функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України.

У ході переговорів і на засіданні комісії буде розглянуто весь спектр питань російсько-українського порядку денного і визначені перспективи подальшого розвитку відносин.

Розширюється договірно-правова база співробітництва. На сьогодні укладено близько 200 міждержавних і міжурядових договорів і угод. У році, що минає, підписано угоду між урядами двох країн про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних районів, програму міжрегіонального й прикордонного співробітництва до 2010 року.

Як зазначає прес-служба, певний оптимізм з’явився щодо перспективи розвитку торгівельно-економічних зв’язків. За 10 місяців поточного року товарообіг двох країн, що зазнав майже дворічного спаду, становив 20 млрд. доларів, темпи зростання – 19%.

Сторонами погоджено цілий ряд перспективних напрацювань і проектів. Зокрема, щодо спільного святкування ювілейних та історичних дат у житті народів наших двох країн, в тому числі 200-річчя від дня народження письменника Миколи Гоголя.

Також програмою візиту передбачена церемонія підписання двосторонніх договорів: угода між Кабміном і урядом РФ про реадмісію; угода між Кабміном та урядом РФ про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та отриманні в ході двостороннього військово-технічного співробітництва; протокол між Кабінетом Міністрів і урядом Російської Федерації про внесення змін і доповнень до угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Росією від 8 лютого 2005 року; угода між Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури і масових комунікацій Російської Федерації про співробітництво в галузі культури.

До складу української частини засідання міждержавної комісії входять Президент України, голова української частини комісії Віктор ЮЩЕНКО, заступник голови комісії, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар комісії з українського боку – секретар РНБО Віталій ГАЙДУК. Також до складу української частини входять міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, перший заступник міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, глава Секретаріату Віктор БАЛОГА, міністр культури і туризму України Юрій БОГУЦЬКИЙ, перший заступник міністра освіти і науки Андрій ГУРЖІЙ, Надзвичайний і Повноважений посол України в Росії Олег ДЬОМІН, міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО, перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло ШИШОЛІН.

До складу російської частини засідання комісії входять: голова російської частини комісії Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН, секретар російської частини, секретар Ради безпеки Російської Федерації Ігор ІВАНОВ, міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ, міністр юстиції Володимир УСТІНОВ, міністр освіти і науки Андрій ФУРСЕНКО, міністр культури і масових комунікації Олександр СОКОЛОВ, помічник президента Сергій ПРИХОДЬКО, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН, заступник міністра промисловості та енергетики Ігор МАТЕРОВ та Надзвичайний і Повноважений посол Віктор ЧЕРНОМИРДІН.