Помер зять Леоніда Брежнєва, колишній заступник глави МВС СРСР Юрій Чурбанов. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт організації ветеранів «Бойове братство».

Третій чоловік Галини Брежнєвої помер 7 жовтня 2013 на 77-му році життя після тривалої хвороби. У 2005 -му і 2008-му роках він переніс два інсульти, після чого був фактично прикутий до ліжка. Похорон Чурбанова відбулися 10 жовтня на Митинському цвинтарі у Москві.

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Чурбанов обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ CРCР з 1977 по 1980 рік. З 1971 року він був одружений на Галині Брежнєвій, для якої це був третій шлюб. У 1987 році - через п'ять років після смерті Леоніда Брежнєва - Чурбанова було заарештовано за звинуваченням у корупції у так званій «бавовняній» (або «узбецькій») справі. У грудні 1988 року Чурбанов був засуджений до 12 років позбавлення волі. У 1990 році Брежнєва подала на розлучення з ним і розділ майна. Через три роки Чурбанов був умовно-достроково звільнений і незабаром одружився на іншій жінці.

Всього в рамках «бавовняної справи» - масштабної антикорупційної кампанії, розпочатої в 1983 році новим на той момент генсеком Юрієм Андроповим - було порушено близько 800 кримінальних справ, за якими були засуджені близько 4 тисяч фігурантів. Їх звинувачували у приписках, хабарах і розкраданнях, що мали місце в бавовняної та інших областях промисловості Узбецької РСР. За словами Ядгаров Насріддінової (великого узбецького партійного чиновника), Андропов вимагав від глави республіки Шарафа Рашидова відвантажити заявлену в документах норму - 3 мільйони тонн бавовни, яких на ділі Узбекистан не мав. Після цього, як стверджує Насріддінова, Рашидов наклав на себе руки (за офіційною радянською версією, раптово помер).