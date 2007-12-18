Амстердам замінить «квартали червоних ліхтарів» на картинні галереї

Мер Амстердама Джоб КОЕН заявив, що міські власті мають намір закрити частину так званих "вікон" повій в центрі міста і побудувати на їх місці дорогі ресторани і галереї. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

План під назвою "Проект 1012", від поштового коду району Амстердама, передбачає заборону на роботу "вікон", кава-шопів і кав’ярень швидкого обслуговування на декількох головних історичних вулицях і площах.

В результаті, буде закрито три чверті "вікон" з тих 400, що існують у місті. У вересні міські власті оголосили про покупку 51 "вікна" в 18 будівлях за 15 мільйонів євро. За словами мера, закриття борделів стане однією з важливих фаз боротьби з "чорною" економікою і торгівлею людьми.

При цьому проституція в країні не буде повністю заборонена.

Амстердамські квартали "червоних ліхтарів" відомі в Європі більше 100 років, хоча цей вид бізнесу був легалізований в країні лише в 2000 році.

Власті Нідерландів також обмежили в країні оборот наркотиків. Восени 2007 року уряд оголосив про намір заборонити продаж свіжих галюциногенних грибів у зв`язку з декількома нещасними випадками з туристами.

У жовтні декілька сотень чоловік вийшли на вулиці Амстердама, протестуючи проти заборони.