У Росії затримано підозрюваного у вбивстві в Бірюльово
17:47, 15 жовтня 2013Світ
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Підозрюваного у вбивстві москвича Єгора Щербакова Орхана Зейналова затримано в підмосковній Коломні.
У Росії затримано підозрюваного у вбивстві Єгора Щербакова
Зейналова зловили на території міста Коломна Московської області. Зараз поліцейські доставляють його на вертольоті до Москви.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представників МВС.
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"Підозрюваний затриманий співробітниками карного розшуку за підтримки бійців СОБР, в даний час його доставляють до Москви", - сказав співрозмовник.
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