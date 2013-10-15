У Росії затримано підозрюваного у вбивстві в Бірюльово

17:47, 15 жовтня 2013
Світ
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Підозрюваного у вбивстві москвича Єгора Щербакова Орхана Зейналова затримано в підмосковній Коломні.

У Росії затримано підозрюваного у вбивстві Єгора Щербакова

Зейналова зловили на території міста Коломна Московської області. Зараз поліцейські доставляють його на вертольоті до Москви.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представників МВС.

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"Підозрюваний затриманий співробітниками карного розшуку за підтримки бійців СОБР, в даний час його доставляють до Москви", - сказав співрозмовник.

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