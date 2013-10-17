ЗМІ: Терористи повернули викраденого у лютому співробітника ООН
14:39, 17 жовтня 2013Світ
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Співробітник ООН з Канади, викрадений в лютому в Сирії, переданий співробітниками сирійського МЗС представництву всесвітньої організації в країні
Співробітника ООН повернули після викрадення / Фото : nations.wikia.com
Співробітник ООН з Канади, викрадений в лютому в Сирії, переданий співробітниками сирійського МЗС представництву всесвітньої організації в країні, повідомляє Рейтер з посиланням на місцеві ЗМІ, передає РІА Новости.
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За даними агентства, МЗС передав представництву ООН в Дамаску канадця Карла Кампо (Carl Campeau), який є співробітником Сил ООН зі спостереження за роз'єднанням (СООННР) на Голанських висотах і який, як заявляє влада, був раніше викрадений терористами.
Інші подробиці не повідомляються.
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