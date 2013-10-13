У Таїланді триває повінь, загинуло більше 40 осіб (фото)

У Таїланді до 42 осіб зросло число жертв сильної повені, що триває на території країни з 17 вересня.

Про це повідомив сьогодні національний департамент із запобігання стихійним лихам, передає ІТАР-ТАРС.

За його даними, понад 7 тис. осіб було евакуйовано. Причиною повені послужили зливи, інтенсивність яких, як зазначають синоптики, дещо знизилася за минулий тиждень. Велика частина підтоплених територій знаходиться на півночі й північному сході країни. У ряді районів через зливи із берегів вийшли найбільші річки Таїланду - Чаопрайя і Тхачин.

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Підтопленими наразі залишаються понад 5,5 тис. населених пунктів, розташованих на території 25 провінцій. Загальна кількість потерпілих, яких так чи інакше торкнулася повінь, становить близько 3,5 млн осіб.