В Індії 17 людей загинули через аварію "весільної" &#8203;&#8203;вантажівки

12:01, 21 жовтня 2013
Світ
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Ще 28 людей травмувалися при падінні в ущелину.

/ Фото: sukholeyster.blogspot.com

Вантажівка, яка перевозила учасників весільної церемонії, в ніч на понеділок впала в ущелину в індійському штаті Уттаркаханд на півночі країни, 17 осіб загинули, повідомляє РІА «Новости».

В результаті аварії, що сталася на гірській дорозі на околиці міста Каладхунгі, ще 28 осіб отримали поранення.

За даними поліції, водій вантажівки не впорався з керуванням через несправність гальм.

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Наречені перебували в іншій машині весільного кортежу і в інциденті не постраждали.

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