В Індії 17 людей загинули через аварію "весільної" ​​вантажівки
12:01, 21 жовтня 2013Світ
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Ще 28 людей травмувалися при падінні в ущелину.
Вантажівка з гостями скотилася з дороги / Фото: sukholeyster.blogspot.com
Вантажівка, яка перевозила учасників весільної церемонії, в ніч на понеділок впала в ущелину в індійському штаті Уттаркаханд на півночі країни, 17 осіб загинули, повідомляє РІА «Новости».
В результаті аварії, що сталася на гірській дорозі на околиці міста Каладхунгі, ще 28 осіб отримали поранення.
За даними поліції, водій вантажівки не впорався з керуванням через несправність гальм.
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Наречені перебували в іншій машині весільного кортежу і в інциденті не постраждали.
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