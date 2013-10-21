Вантажівка, яка перевозила учасників весільної церемонії, в ніч на понеділок впала в ущелину в індійському штаті Уттаркаханд на півночі країни, 17 осіб загинули, повідомляє РІА «Новости».

В результаті аварії, що сталася на гірській дорозі на околиці міста Каладхунгі, ще 28 осіб отримали поранення.

За даними поліції, водій вантажівки не впорався з керуванням через несправність гальм.

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Наречені перебували в іншій машині весільного кортежу і в інциденті не постраждали.