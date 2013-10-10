В Індії вантажівка з прочанами впала у прірву: загинули 20 людей
07:43, 10 жовтня 2013Світ
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Вантажівка, яка перевозила групу паломників, впала у прірву на півночі Індії, ДТП забрала життя 20 людей, ще 35 постраждали, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на поліцію.
У вантажівки відмовили гальма / Фото: ruvr.ru
За словами офіцера місцевої поліції Сукхчейна Сінгха (Sukhchain Singh), інцидент стався в четвер вранці в 380 кілометрах на північ від Нью-Делі, неподалік міста Хошіарпур.
За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням після відмови гальм, в ДТП він був поранений, повідомляє РИА Новости.
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Як відзначає агентство, дороги Індії вважаються одними з найнебезпечніших у світі. Щорічно в результаті ДТП в цій країні гинуть більше 110 тисяч осіб.
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