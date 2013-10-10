В Індії вантажівка з прочанами впала у прірву: загинули 20 людей

За словами офіцера місцевої поліції Сукхчейна Сінгха (Sukhchain Singh), інцидент стався в четвер вранці в 380 кілометрах на північ від Нью-Делі, неподалік міста Хошіарпур.

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням після відмови гальм, в ДТП він був поранений, повідомляє РИА Новости.

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Як відзначає агентство, дороги Індії вважаються одними з найнебезпечніших у світі. Щорічно в результаті ДТП в цій країні гинуть більше 110 тисяч осіб.