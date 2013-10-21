Азербайджан нагадав, що не збирається до Митного союзу
18:33, 21 жовтня 2013Світ
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Азербайджан повідомив сьогодні, що не має планів вступати до Митного союзу під егідою Росії, що нині об’єднує також Казахстан і Білорусь і про бажання вступати до якого заявила Вірменія.
Митний союз не цікавить Азербайджан
Як заявив журналістам у Баку заступник міністра закордонних справ країни Араз Азімов, вступ до такої «односторонньої структури» не принесе Азербайджанові вигод, повідомляє Радіо Свобода.
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Вірменія, сусід і давній суперник Азербайджану, заявила про бажання вступати до Митного союзу, тим само перекривши собі шлях до асоціації з Європейським союзом, який донедавна був її зовнішньополітичним курсом.
Нагадаємо, Росія чинить тиск на післярадянські країни, зокрема, й на Україну, щоб домогтися від них вступу до цього об’єднання.
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