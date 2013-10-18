У посольство Росії в Баку метнули черевик

У столиці Азербайджану під стінами посольства РФ пройшов пікет на знак протесту проти грубого поводження, нібито допущеного щодо азербайджанця, обвинуваченого у вбивстві москвича Єгора Щербакова.

Про це пише РИА Новости.

Ініціаторами пікету стали члени Міжнародного центру азербайджанської діаспори (Haqqin.az зазначає, що йдеться про проурядову організацію).

Спроба проведення акції протесту біля будівлі посольства Росії в Баку була припинена силами поліції Азербайджану. Співробітники МВС Азербайджану розігнали учасників акції, не давши можливості продовжити пікет.

Серед учасників були також ветерани карабахського конфлікту. Один з них, за інформацією «Коммерсанта», зняв з себе черевик і метнув на територію посольства. Чоловіка затримала поліція.

Активісти розповсюджували резолюцію, в якій засуджувалися дії російських правоохоронців щодо Зейналова. Ветерани ж, як зазначається, звинувачували Росію в «окупації азербайджанських земель».

Як нагадує Лента.Ру, Азербайджан вважає окупованою територію Нагірного Карабаху, вірменське населення якого проголосило незалежність на початку 1990-х років; зазвичай, щоправда, в окупації азербайджанська сторона звинувачує вірмен.

Посол РФ в Баку Володимир Дорохін, у свою чергу, пояснив дії силовиків щодо Зейналову тим, що «йшлося про затримання людини, підозрюваної в особливо тяжкому злочині». Відповідаючи на критику з азербайджанської сторони, він заявив також, що «ніякої спеціально організованої антіазербайджанской кампанії в Росії не ведеться».

Метання черевика в мусульманських країнах вважається символом глибокого презирства.