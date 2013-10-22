Сотня дітей госпіталізовані в Пермі після масового отруєння

Число дітей, госпіталізованих після отруєння в пермській школі, на ранок вівторка досягла 100 осіб, повідомила на засіданні міської думи заступник голови адміністрації міста Катерина Бербер.

Всього з 17 числа в школі № 40 захворіли 148 дітей у віці від 8 до 15 років. Частина дітей потрапила до лікарні (двоє в реанімації через зневоднення), ще частина лікується вдома. У понеділок повідомлялося, що в лікарнях були 99 осіб, двох, що перебували в реанімації перевели в палати. Школа поки закрита на карантин, повідомляє РІА Новини.

"На даний час у стаціонарах знаходяться 100 осіб, їх стан середнього та легкого ступеня тяжкості. Завтра буде прийнято остаточне рішення про відкриття школи у четвер, якщо не буде нових випадків госпіталізації дітей. Сьогодні в другій половині дня будуть остаточні підсумки розслідування Росспоживнагляду", - повідомила Бербер.

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За попередніми даними Росспоживнагляду, причиною отруєння стали порушення при приготуванні їжі в школі. Договір з підрядником, що забезпечували харчування в установі, поки не розірвано, оскільки для цього немає підстави - ​​у зв'язку з НП тривають перевірки та розслідування. За словами представників міської влади, у школі змінять бригаду, що організовує харчування.

За фактом того, що сталося, поліція розслідує кримінальні справи за двома статтями: порушення санітарно-епідеміологічних правил і виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.