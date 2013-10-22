Мати смертниці з Волгограду вже допитують - джерело
10:46, 22 жовтня 2013Світ
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Слідчі у вівторок допитують в Махачкалі мати смертниці, яка імовірно підірвала автобус у Волгограді, повідомило джерело в правоохоронних органах республіки.
При теракті у Волгограді загинули шість людей і сама смертниця / Фото: МНС Росії
"На даний момент в Махачкалі слідчі допитують мати смертниці Равзат Асіялову", - сказав співрозмовник РІА Новости.
Як повідомлялося, на місці теракту слідство знайшло квиток на автобус з Махачкали. Передбачувана смертниця Наїда Асіялова приїхала до Волгограду, ймовірно, саме на автобусі, потім вийшла і пересіла на міський маршрут.
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За даними МНС РФ, при теракті загинули шість осіб і сама смертниця. У лікарнях залишаються 30 поранених.
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