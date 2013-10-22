Мати смертниці з Волгограду вже допитують - джерело

"На даний момент в Махачкалі слідчі допитують мати смертниці Равзат Асіялову", - сказав співрозмовник РІА Новости.

Як повідомлялося, на місці теракту слідство знайшло квиток на автобус з Махачкали. Передбачувана смертниця Наїда Асіялова приїхала до Волгограду, ймовірно, саме на автобусі, потім вийшла і пересіла на міський маршрут.

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За даними МНС РФ, при теракті загинули шість осіб і сама смертниця. У лікарнях залишаються 30 поранених.