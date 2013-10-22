Влада Італії зажадала від 85-річного пенсіонера повернути державі 1 євроцент

На 1 євроцент більше було видано італійському пенсіонеру помилково у період з 1 січня 1996 по 31 грудня 2000. За ці п'ять років Еміліо Казалі отримав пенсію, яка перевершувала належну суму на 0,01 євро, про що повідомлялося в отриманій поштою квитанції від Національного інституту соцзабезпечення (INPS).

Абсурдність ситуації полягала не тільки в мізерності самої суми заборгованості, але і в тому що «борг» пенсіонера було помічено аж через 13 років. Крім усього іншого, у квитанції було зазначено, що заборговану суму дозволяється виплачувати частинами, головне, щоби борг був погашений до 14 листопада цього року, зазначає Euromag.

«Поки ми платити не будемо, - каже син пенсіонера Клаудіо Казалі, - подивимося, що станеться після 14 листопада. Потім подумаємо, може бути нам підійде варіант розстрочки. А якщо серйозно, то коли вже INPS так потребував цього центу, то міг би просто утримати його з пенсії, а не витрачати 5 євро на рекомендований лист, папір і інші витрати».

Тим часом, держборг США виріс за день на $ 328 млрд.