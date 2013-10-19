Держборг США виріс за день на $328 млрд

Міністерство фінансів США повідомляє про те, що державний борг офіційно перевищив $17 трлн. Таким чином, за один день держборг збільшився на $328 млрд - до позначки в $17,027 млрд після того, як уряд США знову отримав можливість позичати гроші в результаті нового закону про підвищення стелі держборгу, пише "Комерсант".

Нагадаємо, що днями президент США Барак Обама затвердив підвищення ліміту державного боргу країни та відновлення фінансування бюджетних установ.

Раніше обидві палати конгрессa проголосували за тимчасове відновлення фінансування уряду і за підвищення стелі держборгу, відкинувши принципове протистояння республіканців і демократів з бюджетних питань на чергові 3 місяці. Однак, ухвалена угода не вирішує першочергових проблем, в результаті чого США можуть знову опинитися в скрутній фінансовій ситуації вже на початку наступного року.