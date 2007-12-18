Росія не збільшуватиме збройні сили в європейській частині

Росія не має наміру нарощувати свої збройні сили в європейській частині країни, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, виступаючи на прес-конференції за підсумками переговорів з головою МЗС Латвії Марісом Рієкстіньшем.

"Незважаючи на припинення російської участі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДОВСЄ), Росія не збирається нарощувати озброєння в європейській частині країни", - сказав Лавров.

За його словами, запровадження мораторію на ДОВСЄ не означає відмови Росії від продовження переговорів із західними партнерами.

Лавров додав, що Росія зацікавлена в збереженні ДОВСЄ як механізм контролю над звичайними збройними силами в Європі.