Росія не збільшуватиме збройні сили в європейській частині
23:28, 18 грудня 2007Світ
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Пояснює міністр закордонних справ
|Сергій Лавров
"Незважаючи на припинення російської участі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДОВСЄ), Росія не збирається нарощувати озброєння в європейській частині країни", - сказав Лавров.
За його словами, запровадження мораторію на ДОВСЄ не означає відмови Росії від продовження переговорів із західними партнерами.
Лавров додав, що Росія зацікавлена в збереженні ДОВСЄ як механізм контролю над звичайними збройними силами в Європі.
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