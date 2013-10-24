ООН: За півтора року в Ірані стратили понад 700 осіб

Як заявив спеціальний доповідач ООН з прав людини в Ірані Ахмед Шахід, зокрема, занепокоєння викликають поправки до статті 27-ї закону про опікунство, які дозволяють опікуну одружуватися з прийомною дитиною, якщо "це в кращих інтересах дитини", повідомляє Росбалт.

У доповіді також висловлюється заклопотаність становищем журналістів в Ірані. "З січня 2013 року в країні заарештовано 15 журналістів, таким чином, загальне число затриманих співробітників ЗМІ і блогерів становить 70 осіб. В одному тільки липні були закриті 67 інтернет-кафе і блоковані 5 млн веб-сайтів", - сказав Шахід.

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За його даними, близько 600 іранських журналістів потрапили в чорний список "антидержавної мережі".

Крім того, в ООН стурбовані утиском в Ірані прав жінок і обмеженням свободи віросповідання. "Представники різних релігійних меншин, в тому числі багаї, християни, мусульмани-суніти і члени течії Ярсан (Ахл-е Хакко) стикаються з серйозними обмеженнями права на свободу самовираження, зібрань і об'єднань", - зазначив Ахмед Шахід.

Звіт доповідача, якому відмовили у в'їзді до Ірану, заснований на 137 інтерв'ю,

Тим часом іранські офіційні особи розкритикували доповідь. "Пред'явлення безпідставних звинувачень з приводу ситуації з правами людини в Ірані, спираючись на дані необ'єктивних джерел, зміцнює нашу позицію щодо того, що сам факт призначення спеціального доповідача є результатом процесу, який страждає від політичної упередженості і спроб зловживати правозахисними механізамамі", - зазначив на засіданні ГА представник Ісламської Республіки.