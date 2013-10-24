В Італії ідентифікували знайдені на Costa Concordia рештки

Про це оголосили сьогодні в трибуналі міста Гроссето після оприлюднення результатів аналізу ДНК, повідомило агентство ИТАР-ТАСС з посиланням на АНСА.

Рештки були підняті кілька тижнів тому, це стало можливим після того, як судно було приведено у вертикальне положення.

На тему: На Costa Concordia виявлено тіло загиблого

Лайнер Costa Concordia з 4,2 тис пасажирами і членами екіпажу на борту здійснював круїз Середземномор'ям, коли в ніч на 14 січня 2012 напоровся на риф біля берегів острова Джильо. Внаслідок корабельної аварії загинули 32 людини. Тіла двох - Трекарікі й індійця-стюарда - не були виявлені відразу. Їх пошуками зайнялися після завершення операції з підйому "Конкордії". Були підняті кілька фрагментів людських решток, які були передані на судово-медичну експертизу.