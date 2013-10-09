На Costa Concordia виявлено тіло загиблого

За даними агентства TMNews, труп було виявлено на третій палубі лайнера, який 17 вересня повністю підняли з рифів і встановили у вертикальне положення.

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Мова може йти про останки 33-річного Рассела Ребелло, який працював стюардом на судні. Родичів Ребелло вже оповістили про знахідку, пише РІА Новости.

Досі зниклої безвісти після аварії корабля Costa Concordia вважається також пасажирка Марія Грація Трекарікі.

Наприкінці вересня рятувальники дістали з нижньої палуби лайнера імовірно людські останки. Однак у експертів є припущення, що вони також можуть належати тваринам. Точна інформація з'явиться тільки після проведення генетичної експертизи.

Лайнер Costa Concordia напоровся на рифи в ніч на 14 січня в Тірренському морі поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської області Тоскани. На борту судна перебували понад 4,2 тисячі пасажирів та членів екіпажу. Жертвами аварії стали 32 людини.

У вівторок, 17 вересня, повністю завершилася операція з підйому і приведення у вертикальне положення затонулого круїзного лайнера Costa Concordia. Після цього відновилася операція з пошуку тіл зниклих безвісти.