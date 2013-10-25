Обручку вбивці Кеннеді продали на аукціоні за $108 тис

Золоту обручку вбивці Джона Кеннеді Лі Харві Освальда продали на аукціоні в США за 108 тисяч доларів, пише РИА Новости з посиланням на Associated Press.

В Бостоні відбулися торги, що були приурочені до 50-ї річниці загибелі Кеннеді 22 листопада 1963. Представник аукціонного дому RR Auction повідомив, що кільце придбав покупець з Техасу, який побажав залишитися невідомим.

Обручку Освальда влітку цього року виставила на аукціон його вдова Марина Портер, щоби позбутися спогадів про вбивство 35-го президента США. До прикраси додається її написаний від руки лист.

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Освальд познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мариною, в дівоцтві Прусаковою, на початку 1960-х років у Мінську, де він жив ​​і працював на одному з заводів. Кільце Освальд придбав в 1961 році в одному з ювелірних магазинів білоруської столиці, незадовго до того, як пара покинула СРСР і перебралася до США.

Морський піхотинець Лі Харві Освальд убив президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 в Далласі, штат Техас. Двома днями пізніше Освальд був застрелений в міському поліцейському відділку. В даний час 72-річна Марина Портер веде усамітнений спосіб життя. Відомо, що після шлюбу з Лі Харві Освальдом вона була заміжня, у неї є діти і онуки.