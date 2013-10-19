Скрипку з Титаніка продали за півтора мільйони доларів

Скрипку, на якій в останні хвилини загибелі "Титаніка" в 1912 році грав керівник оркестру легендарного лайнера Воллес Хартлі, в суботу було продано аукціонним домом Henry Aldridge & Son за 900 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,5 млн дол), повідомляє агентство Франс Прес.

Естимейт лота перед торгами становив 300 тисяч фунтів стерлінгів. Ім'я покупця не повідомляється.

Скрипку знайшли майже одразу після трагедії в 1912 році. Рятувальники виявили тіло Хартлі через десять днів після загибелі судна. До його грудей була прив'язана скрипка, на задній поверхні якої був напис, який свідчив про те, що скрипку Воллесу подарувала його наречена Марія Робінсон. Інструмент був переданий Робінсон, яка, у свою чергу, пожертвувала його британському відділенню релігійної організації "Армія порятунку". Майже 100 років інструмент вважався загубленим, поки знову не "сплив" в 2006 році. Після цього фахівці протягом семи років проводили дослідження і в березні цього року оголосили, що він є справжнім, зазначає РІА Новости..

Британський пароплав "Титанік", що вважався найбільшим пасажирським лайнером в світі, 14 квітня 1912 року натрапив на айсберг під час рейсу до Нью-Йорка і затонув через 2 години 40 хвилин. Корабельна аварія "морського гіганта", в якому загинули близько 1,5 тисяч людей, вразила весь світ.

Скрипку спершу планували продати за півмільйона доларів.