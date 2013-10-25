В Японії стався другий за день землетрус

Раніше Геологічна служба США повідомила, що магнітуда першого землетрусу, зареєстрованого о 20.10 кск, склала 7,3. Менш ніж через годину, в 20.57, підземні поштовхи були зафіксовані в понад 330 кілометрах від берега Японії. Осередок залягав на глибині 37 кілометрів, повідомляє РІА Новости.

На тему: У Японії евакуюють співробітників АЕС Фукусіма після землетрусу

Після перших поштовхів у деяких регіонах префектури Міягі були зафіксовані хвилі висотою до 30 сантиметрів. Японська влада після землетрусу біля берегів Японії евакуює співробітників АЕС "Фукусіма-1", що постраждала в березні 2011 року від викликаного землетрусом руйнівного цунамі. Також рекомендація про евакуацію винесена для ряду прибережних міст в префектурах Іваті і Офунато.

На північному сході Японії 11 березня 2011 року відбувся один з найбільших землетрусів, магнітудою 9,0, який отримав назву Великого східного землетрусу. Услід за підземними поштовхами на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС "Фукусіма-1" і вивела з ладу систему охолодження реакторів, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. Повна ліквідація аварії, у тому числі демонтаж реакторів, займе близько 40 років.