У Японії евакуюють співробітників АЕС Фукусіма після землетрусу
21:51, 25 жовтня 2013Світ
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Влада Японії евакуює співробітників АЕС Фукусіма після землетрусу біля берегів Японії
Землетрус магнітудою 7,3 стався на схід від узбережжя Японії. Епіцентр розташовувався більше, ніж за 320 кілометрів від берега Японії.
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Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
На східному узбережжі Японії було зафіксовано слабке цунамі.
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