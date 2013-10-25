У Японії евакуюють співробітників АЕС Фукусіма після землетрусу

Землетрус магнітудою 7,3 стався на схід від узбережжя Японії. Епіцентр розташовувався більше, ніж за 320 кілометрів від берега Японії.

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Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

На східному узбережжі Японії було зафіксовано слабке цунамі.