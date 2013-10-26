ЗМІ: Іран не зупинив процес збагачення урану

Іран продовжує діяльність без змін в атомній області, включаючи збагачення урану до 20%, заявив голова комітету меджлісу /парламенту/ з національної безпеки і зовнішньої політики Алаеддін Боруджерді. Про це повідомив ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство ІРНА.

Раніше воно призводило заяву члена парламентського комітету з національної безпеки Хусейн Нагаві Хосейні про те, що Ісламська Республіка "призупинила збагачення урану до рівнів, що перевищують 5%". За словами Хосейні, "Іран має достатню кількість збагаченого до 20% палива, необхідного для забезпечення роботи дослідницького медичного реактора в Тегерані". Разом з тим Хосейні зазначив, що "Тегеран самостійно ухвалить рішення про те, мати йому чи ні уран, збагачений на рівень понад 5%". "В даний час це питання взагалі не має сенсу, тому що зараз зупинено сам процес збагачення", - сказав він.

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Голова комітету Алаеддін Боруджерді запропонував також не поспішати з прогнозами і дочекатися завершення переговорів Ірану і "шістки"/п'ять постійних членів РБ ООН і Німеччина/. "Нам потрібно дочекатися результату переговорів", - сказав парламентарій.

Зустріч "п'ять плюс один" і ІРІ на рівні експертів відбудеться у Відні 29-30 жовтня. Як повідомляв раніше заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі, повномасштабний "черговий раунд переговорів Ірану і "шістки" пройде у Женеві 7-8 листопада".