Іран фактично зупинив збагачення урану - у ЗМІ потрапив звіт МАГАТЕ

За даними МАГАТЕ, Іран припинив роботи зі збагачення урану до рівня 20% і сконцентрувався на переробці цього матеріалу в медичні ізотопи, які використовує для дослідницького ядерного реактора, пише Newsru з посиланням на Reuters.

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Згідно з даними доповіді, кількість накопиченого збагаченого урану в Ірану "не перевищила червону лінію", про яку говорив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу. Разом з тим, Іран має в своєму розпорядженні 240-250 кг урану, збагаченого до рівня 20%, чого в теорії буде достатньо для виробництва одного ядерного заряду.

Дипломатичні джерела, знайомі з доповіддю МАГАТЕ, зазначили, що уповільнення робіт не пов'язане з обранням Хасана Роухані на пост президента Ісламської республіки, оскільки рішення було прийнято ще до нього.