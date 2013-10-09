Іран готовий обговорити відмову від вироблення збагаченого урану

Спікер іранського парламенту Алі Ларіджані 9 жовтня заявив, що його країна володіє надлишком збагаченого урану і має намір використовувати цю обставину в діалозі з Заходом, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

За словами Ларіджані, під час переговорів з ядерної теми, які відбудуться в Женеві наступного тижня, Іран може запропонувати відмовитися від збагачення урану до 20-процентного рівня, оскільки створені запаси дозволяють зробити це.

Як зазначив спікер, зараз Тегеран «готовий до обговорення» відмови від виробітку високозбагаченого урану - ключової вимоги, висунутої Заходом у переговорах з Іраном.

Для створення ядерного палива уран зазвичай збагачують до рівня в 3-5 відсотків, тому зусилля Ірану з його збагачення до 20 відсотків викликав настороженість серед світової спільноти. Тегеран намагався заспокоїти Захід заявами про те, що цей уран використовуватимуть лише в медицині та наукових дослідженнях, проте у Вашингтоні і Брюсселі все одно запідозрили іранців в русі по напрямку до збагачення урану до збройового рівня (більше 90 відсотків).

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Переговори про іранську ядерну програму поновилися після обрання президентом цієї країни Хасана Рухані, що вважається відносно ліберальним політиком, налаштованим на відновлення нормальних відносин з країнами Заходу.

Розпочатий діалог Тегерана з американцями і європейцями вже викликав невдоволення іранських консерваторів та Ізраїлю.