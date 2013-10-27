У Нью-Йорку жертвами різанини стали 20-річна дівчина і четверо дітей
10:36, 27 жовтня 2013Світ
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У Нью-Йорку жертвами різанини стали 20-річна дівчина і четверо дітей, старшому з яких було дев'ять років, а молодшому - менше двох.
Підозрюваний є родичем деяких загиблих / Фото : netbespredelu.ru
Раніше повідомлялося про трьох загиблих і трьох поранених, які були доставлені до лікарні у тяжкому стані. За даними видання, лікарям не вдалося врятувати життя двох потерпілих. Стан ще одного пораненого не уточнюється, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на New Daily News.
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До поліції близько 23.00 суботи за місцевим часом надійшов дзвінок про подію в одному з будинків у Брукліні. Поліцейські виявили в одній із квартир тіла трьох чоловік із колото-різаними ранами, а також трьох поранених. Поліція вже затримала підозрюваного, він є родичем деяких загиблих.
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