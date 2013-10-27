Саакашвілі: Грузія обрала нового президента

«Хочу подякувати всім виборцям, оскільки будь-який вибір означає просування демократичних інститутів в країні. Виборці Грузії сказали своє слово, я хочу сказати всім, хто незадоволений результатами: ми повинні поважати будь-який вибір - такі правила демократії», - сказав Саакашвілі, передає РІА Новости.

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При цьому він зауважив, що явка виборців, в порівнянні з попередніми президентськими виборами (дострокові відбулися в 2008 році), була низькою, а це - сигнал того, «що з народом потрібно постійно підтримувати відносини».

Остаточна явка виборців на виборах президента Грузії склала 46,6%, заявила спікер Центрвиборчкому Катерина Азарашвілі. На виборах президента в 2008 році явка становила 56,62%.

Згідно з даними exit-poll, зі значним відривом від решти кандидатів перемагає Георгій Маргвелашвілі з ”Грузинської мрії”, на другому місці - кандидат від колишньої правлячої партії ”Єдиний національний рух” Давид Бакрадзе, на третьому - лідер опозиційної партії ”Демократичний рух - Єдина Грузія” Ніно Бурджанадзе.