Іванішвілі: Грузія гідна такого президента, як Маргвелашвілі

Іванішвілі подякував прихильникам "Грузинської мрії" за підтримку партії та її кандидата. "Грузія гідна такого президента, як Маргвелашвілі", - заявив прем'єр, передає РІА Новости.

Спікер парламенту Давид Усупашвілі також привітав прихильників "Грузинської мрії" з подвійною перемогою. За його словами, "перша перемога була під час парламентських виборів (минулого року), коли" Грузинська мрія "стала впевненим лідером, а друга перемога - сьогоднішня".

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"Вітаю Георгія, він буде президентом Грузії. Сьогоднішні вибори були не схожі на інші", - сказав спікер.

Після парламентських виборів 1 жовтня минулого року партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" втратила позиції правлячої і перейшла в опозицію. Вибори виграла коаліція "Грузинська мрія", яка сформувала уряд на чолі з Іванішвілі, а потім виставила на вибори в якості кандидата в президенти Маргвелашвілі.

Згідно з даними exit poll, на виборах президента Грузії зі значним відривом перемагає Маргвелашвілі. Давид Бакрадзе від "Єдиного національного руху" (партія президента Михайла Саакашвілі) на другому місці, на третьому - екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе.