ЗМІ: Франція систематично передає розвіддані спецслужбам США

Про це, як повідомляє РІА Новости, пише видання Suddeutsche Zeitung з посиланням на документи, надані екс-співробітником Агентства національної безпеки Едвардом Сноуденом.

На початку цього тижня відносини Франції та США затьмарив черговий виток шпигунського скандалу. Газета Monde повідомила, що співробітники Агентства національної безпеки США (АНБ) у період з 10 грудня 2012 року з 8 січня 2013 перехопили 70,3 мільйона телефонних розмов французів. Реакція французький влади не забарилася: американський посол у Парижі був викликаний в МЗС країни, а президент Франсуа Олланд провів телефонні переговори з Бараком Обамою і заявив про "абсолютне несхвалення" стеження за французами.

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За даними Suddeutsche Zeitung, незважаючи на обурення, влада Франції тісно співпрацює з США в розвіддіяльності. Франція підписала угоду під кодовою назвою Lustre ("Блиск"), за яким французькі спецслужби працюють спільно з країнами системи Five Eyes ("П'ять очей"). Ця система, добре відома під назвою "Ешелон", базується на угоді про спільну радіоелектронної розвідки між п'ятьма країнами - США, Великобританією, Канадою, Австралією і Новою Зеландією.

Французькі спецслужби "систематично передавали їм інформацію", зазначає видання. У документах серед країн, що не входять в союз, але мають угоди з ним, згадуються також Ізраїль, Швеція та Італія.

Чергові публікації про стеження АНБ змусили лідерів країн ЄС знову підняти питання про довіру у відносинах з США. Глава Франції закликав встановити співпрацю між французькими та американськими розвідувальними службами.

Наступного тижня Олланд і канцлер ФРН Ангела Меркель запланували спеціальну зустріч, щоб обговорити інцидент з прослуховуванням телефонів американськими спецслужбами. Ряд країн ЄС може приєднатися до цих переговорів.