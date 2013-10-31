Дефіцит бюджету США скоротився до мінімуму за п'ять років

Дефіцит бюджету США в 2012-2013 фінансовому році, що завершився 30 вересня, становив 680 мільярдів доларів, або 4,1% ВВП, проти приблизно 1,1 трильйона доларів роком раніше, опинившись на мінімальному рівні з 2008 року, повідомило Міністерство фінансів країни.

За вересень профіцит бюджету склав 75,1 мільярда доларів і виявився кращим за очікування аналітиків (69 мільярдів доларів), передає ПРАЙМ.

Обсяг державних доходів у звітному фінроці зріс порівняно з попереднім роком на 13,2 % і склав рекордні 2,773 трильйона доларів проти 2,449 трильйона доларів, а обсяг видатків скоротився на 2,3 % до 3,454 трильйона доларів проти 3,538 трильйона доларів роком раніше.

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Найбільш значними статтями витрат американського бюджету за минулий фінрік стали охорона здоров'я (886,3 мільярда доларів), соціальні виплати (867,4 мільярда доларів) і оборона ( 607 мільярдів доларів). При цьому на освіту було витрачено всього 41 мільярд доларів.

За підсумками 2013-2014 року дефіцит бюджету передбачається на рівні приблизно 760 мільярдів доларів.