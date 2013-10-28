ЗМІ: У Канаді дефіцит бюджету у 2013-му перевищить 14 млрд доларів

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, згідно з розрахунками експертів, уряду вдасться виконати свою обіцянку - вийти на бездефіцитний бюджет в 2015-2016 фінансовому році , але профіцит складе всього 200 млн канадських доларів ( 191,3 млн доларів США), а не 800 млн ( 765,2 млн доларів США), як припускає міністерство фінансів. І в 2016-2017 фінансовому році БУ прогнозує профіцит у розмірі 1,7 млрд канадських доларів (1,6 млрд доларів США), а не 3,9 млрд (3,7 млрд доларів США).

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З такими оцінками вже не погодився міністр фінансів Джеймс Флаерті, за словами якого перевищення доходів над витратами в 2015 році буде ”не настільки маленьким”.

Як підкреслюють експерти БУ, вони очікують ”зниження до 2% темпів економічного зростання країни в наступному році і деякого підвищення рівня безробіття”.

Уряд консерваторів на чолі зі Стівеном Харпером попросило на свою діяльність в новому з 1 квітня 2013-2014 фінансовому році 282,6 млрд канадських доларів (275,8 млрд доларів США). При цьому надходження до скарбниці, згідно з оцінками на кінець березня, очікувалися в розмірі 263,9 млрд канадських доларів (257,5 млрд доларів США). Таким чином, дефіцит відповідно з попереднім прогнозом повинен був скласти 18,7 млрд канадських доларів (18,25 млрд доларів США).