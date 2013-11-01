Китай назвав організатора теракту в Пекіні

Про це сказав журналістам секретар політично-юридичної комісії ЦК Компартії Китаю Мен Цзяньчжу.

Організація "Ісламський рух Східного Туркестану", яку Пекін вважає терористичною, домагається відділення Синьцзян-Уйгурського автономного району від КНР і створення незалежної держави Східний Туркестан, повідомляє РІА Новости.

"Цей терористичний акт у Пекіні є організованою, заздалегідь спланованою акцією, за якою стоїть терористична організація "Ісламський рух Східного Туркестану", яка окопалася в районах Центральної і Західної Азії, - сказав в ефірі гонконгського телеканалу "Фенхуан" Мен Цзяньчжу, який відвідав у четвер виконком Регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співпраці. Відеоролик з відповіддю Мен Цзяньчжу на запитання журналіста "Фенхуан" розміщено в п'ятницю в китайському інтернеті.

За повідомленням китайських ЗМІ, Мен Цзяньчжу, який курирує в китайському керівництві питання громадської безпеки, розповів у виконкомі РАТС ШОС про теракт у Пекіні і закликав членів ШОС до посилення боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, в понеділок джип виїхав на міст Цзіньшуйцяо поруч з головним входом в музейний комплекс Гугун ("Заборонене місто"), врізався в натовп людей, збив огородження і загорівся. Внаслідок інциденту загинули водій і два пасажири позашляховика, а також два туристи - громадянка Філіппін і житель південнокитайської провінції Гуандун, 40 людей отримали поранення. Поліція встановила, що цей інцидент був терактом. Заарештовано п'ятьох підозрюваних у причетності до злочину. Всі загиблі в джипі і п'ятеро заарештованих у цій справі - мешканці Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР.