На площі Тяньаньмень у Пекіні джип врізався в натовп і спалахнув (фото)

Підтверджено загибель водія і ще двох пасажирів автомобіля, повідомляє агентство Сіньхуа.

Внаслідок інциденту, що стався о 12:05 за пекінським часом, постраждали також 11 осіб - туристи та співробітники поліції. Вони терміново були доставлені в довколишні лікарні. Про це свідчать дані міської поліції і Пекінського центру термінової медичної допомоги.

На тему: У центрі Алма-Ати зайнявся 8-поверховий будинок, в який врізався бензовоз (відео)

Джип врізався в поручні мосту Цзіньшу, який з'єднує береги рову біля палацу Цзицзіньчен (Пурпурове заборонене місто), після сталося загоряння. Пожежу незабаром згасили.

Свідчення очевидців підтверджують, що машина зайнялася після того, як в'їхала у натовп.

Подробиці інциденту уточнюються.