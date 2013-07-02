У Сирії воюють китайські ісламісти - посол

Про це заявив газеті "Хуаньцюй шибао" посол Сирії в Китаї Імад Мустафа, повідомляє РІА Новости.

Організація "Ісламський рух Східного Туркестану" діє на території Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР, домагаючись відділення району від КНР і створення незалежної держави Східний Туркестан. У Китаї організацію вважають терористичною й екстремістською. Вважається, що організація є натхненником і виконавцем багатьох терактів в Сіньцзяні, в тому числі у кінці червня, внаслідок якого загинули декілька десятків людей.

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"За наявною у нас інформацією, приблизно 30 членів організації "Східний Туркестан" пройшли підготовку в тренувальних таборах на кордоні між Афганістаном і Пакистаном, потім через Туреччину вони проникли до Сирії. Найбільш імовірно, що вони воюють в районі міста Алеппо", - сказав посол китайському виданню. Мустафа не виключив, що насправді кількість терористів зі "Східного Туркестану", які воюють у Сирії, набагато більша.

"Ми не раз говорили Китаю, що якщо терористи, які воюють у Сирії, переможуть, то вони обов'язково потім почнуть воювати в інших місцях, наприклад в Ірані. Переможуть в Ірані, і зрештою прийдуть до Росії та Китаю, так що ця війна - не тільки сирійська війна", - сказав посол.