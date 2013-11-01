Сноуден хоче виступити перед Конгресом США

Про це розповів депутат бундестагу від партії «Зелені» Крістіан Штребель на прес-конференції після повернення з Москви, де він зустрівся з Едвардом Сноуденом, за інформацією журналу Focus повідомляє Lenta.ru.

За словами депутата, Сноуден передав лист канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, в якому пояснив свою позицію, проте підкреслив, що, в першу чергу, хотів би пояснити свої дії американським конгресменам.

Колишнього співробітника ЦРУ на даний момент звинувачують у США в розголошенні державної таємниці, хоча насправді, як стверджує німецький депутат, Сноуден зовсім не є ворогом Вашингтона і не хоче нашкодити своєму народові, а намагається розповісти про хибний шлях розвитку певних державних інститутів.

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Партія «Зелені» оприлюднила лист Сноудена на своєму сайті (файл у форматі pdf). Воно було відправлене 1 листопада в адміністрацію канцлера Німеччини, голові бундестагу, а також до прокуратури.

У посланні Сноудена йдеться про порушення закону американськими держслужбами і його бажанні викрити дії свого уряду. Тим часом у самому листі не вказаний його адресат. На питання журналістів, чи передав Сноуден такий лист головам інших держав, Штребель відповідати відмовився.

Партія «Зелені» наполягає на залученні Сноудена в якості свідка у справі про стеження Агентства національної безпеки США за німецькими громадянами і канцлером Ангелою Меркель.

Адвокат Анатолій Кучерена, який здійснює в Росії контакти з американцем, раніше заявив, що той може дати свідчення, але тільки на території Росії, оскільки не має права виїжджати з країни, де йому надали тимчасовий притулок, зазначає радіостанція «Ехо Москви».

У той же час Штребель стверджує, що по можливості Сноуден хотів би уникнути дачі показань в Росії. За його словами, американець готовий приїхати в ФРН за умови, що йому буде гарантовано безпечне перебування в Німеччині або іншій сусідній країні.

Влада Німеччини поки не підтвердила отримання листа. Раніше, коментуючи ймовірність допиту Сноудена в якості свідка, міністр внутрішніх справ ФРН Ханс-Петер Фрідріх заявив, що якщо Сноуден хоче щось розповісти, то німецька влада готова його вислухати.

Очікується, що Штребель розповість про свою поїздку до Москви наступного тижня на засіданні парламентської контрольної комісії, яка обговорюватиме питання про можливість залучення колишнього співробітника ЦРУ в якості свідка.

Голова комісії Томас Опперманн заявив, що із задоволенням запросив би Сноудена дати свідчення в тому випадку, якщо це не зашкодить самому Сноудену і якщо це не зруйнує німецько-американські відносини.

Едвард Сноуден знаходиться на даний момент в Росії, де він отримав тимчасовий притулок на один рік за умови, що він не буде вчиняти дії, які завдають шкоди США. Сноуден раніше передав журналістам секретні відомості про роботу американських спецслужб, з яких випливало, що вони прослуховують і відстежують телекомунікації мільйонів людей по всьому світу, причому в їх числі опинилися лідери 35 країн.

Це викликало невдоволення як серед простих громадян, які зажадали від влади захистити їхні особисті дані, так і серед керівництва багатьох країн, які виявилися жертвами прослуховування.