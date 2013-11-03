Із затонулого в Таїланді порома з туристами врятовано 209 осіб

Спільними зусиллями берегових рятувальників, морської поліції і військовослужбовців військово-морських сил Таїланду з місця затоплення порома також були доставлені на берег тіла шістьох загиблих, йдеться в повідомленні, пише РІА Новости з посиланням на Третій національний телеканал Таїланду.

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Рятувальна операція перервана на ніч і відновиться рано вранці. Точної інформації про кількість пасажирів, які перебували на поромі, поки що немає, проте зрозуміло одне - пором, розрахований на 150 - 170 осіб, був сильно перевантажений, повідомляє телеканал.

Пором Ko Larn Travel-1 вийшов близько 17 години (12.00 кск) з острова Ко Лан в Сіамській затоці, прийнявши на борт туристів, які відпочивали протягом дня на острові. Це був останній рейс з острова на материк, до Паттайї у цей день. Обидві палуби порома були переповнені. У 500 метрах від острова і 7 кілометрах від Паттайї пором потрапив в хвилі, почалася сильна бортова хитавиця, а потім пором ліг на правий борт і затонув.