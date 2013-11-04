Американці подали петицію на захист Григорія Лепса

Петиція на захист співака опублікована на сайті Білого дому, передає РБК.

У ній міститься вимога представити докази причетності Г.Лепс до євразійського злочинного співтовариства, через їх відсутність американська влада повинна вибачитися перед російським виконавцем. Щоб уникнути непорозумінь підписанти просять створити змішану комісію, до якої увійдуть представники Міністерства фінансів США, посольства РФ, громадських діячів і правозахисників.

На тему: США записали співака Лепса в члени мафії і ввели санкції

Документ передано на розгляд адміністрації президента США Барака Обами, під ним мають поставити підписи 100 тис. осіб.

Про переслідування російського співака з боку влади США стало відомо в останніх числах жовтня. Угруповання, в приналежності до якого Мінфін звинувачує Г.Лепса, американські власті називають "Братське коло" (Brothers 'Circle, за аналогією зі словами "братва" і "кругова порука").

Лепс виконував функції кур'єра злочинних грошей, вважають американські влади.

Введені санкції вводять заборону для американців на проведення фінансових або комерційних операцій із зазначеними особами, і заморожують їхні активи в США.