США відкинули прохання Сноудена про помилування

З відповідною вимогою раніше виступив сам Сноуден. 1 листопада він передав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель листа, в якому підкреслюється: "Говорити правду - не злочин. Я впевнений, що за підтримки міжнародної спільноти, уряд США відмовиться від своєї шкідливої ​​діяльності", повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

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Послання викривача АНБ передав главі німецького уряду депутат німецького бундестагу від "зелених" Крістіан Штребеле, який зустрівся зі Сноуденом в рамках візиту до Росії.

Однак прохання Сноудена викликало обурення в США. Голова комітету, конгресмен Майк Роджерс від штату Мічіган назвав помилування інформатора "жахливою ідеєю". Його колега по комітету, сенатор Дайан Файнштейн від Каліфорнії зазначив, що Е.Сноуден порушив закон, замість того щоб в приватному порядку повідомити про свої одкровення комітетові.

За словами радника Білого дому Дена Пфайфера, пропозиція про помилування навіть не обговорюється, і Е.Сноуден повинен повернутися в США і постати перед судом.