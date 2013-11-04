У Єгипті відбудеться перше засідання суду над екс-президентом Мурсі

03:13, 04 листопада 2013
Світ
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Перше засідання суду над екс-президентом Єгипту Мухаммедом Мурсі почнеться в понеділок у Каїрі. Він стане другим за два останні роки скинутим лідером країни, який опинився на лаві підсудних.

Мурсі стане другим за два останні роки скинутим лідером країни, який опинився на лаві підсудних

Мухаммеда Мурсі, відстороненого від влади 3 липня військовими, судитимуть у тому ж будинку - Академії поліції в передмістях Каїра, де проходив процес над його попередником Хосні Мубараком. Примітно, що і звинувачення, висунуті проти президента-ісламіста, схожі з тими, що були пред'явлені Мубараку - вбивство демонстрантів, пише РІА Новости.

Мухаммед Мурсі і 14 високопоставлених функціонерів ''Братів-мусульман'', серед яких заступник голови ''Партії свободи і справедливості'' Ісам Арьян, звинувачуються в навмисному вбивстві і фізичному насильстві, через що під час заворушень біля резиденції глави держави в грудні минулого року загинули шість демонстрантів і постраждали сотні інших. На думку ряду єгипетських правознавців, обвинуваченим в цих злочинах, у разі повного доказу їх провини, може загрожувати страта.

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Адвокати, які викликалися брати участь у процесі на стороні Мурсі незважаючи на заяви його прихильників про те, що він має намір захищати себе сам, називають ці звинувачення ''політизованими і сфабрикованими''.

На думку єгипетських спостерігачів, перше засідання, яке вважається суто технічним, може пройти без участі підсудного. Однією з причин неявки Мурсі до суду може бути його стан здоров'я. За повідомленням ряду місцевих газет, він скаржився на самопочуття за кілька днів до початку суду . Іншою причиною може стати рішення сил правопорядку, які можуть вирішитити, що нездатні забезпечити безпеку екс -президента під час засідання.

Спочатку місцем суду над Мухаммедом Мурсі і його соратниками було обрано будівлю Поліцейського училища в густонаселеному передмісті Каїра - Торі. Зал майбутніх засідань неодноразово відвідував глава МВС країни Мухаммед Ібрахім. Проте в неділю ввечері Апеляційний суд Каїру раптово постановив перенести місце процесу в будівлю поліцейської академії в елітному район Каїра - аль-Тагамму аль-Хаміс. Місце проведення засідання, ймовірно, було перенесено, щоб перешкодити ісламістам зірвати засідання суду.

Прямої трансляції із зали судового засідання не буде. Єгипетське державне телебачення - єдине ЗМІ, якому дозволять зйомку в залі, буде передавати хід нового ''процесу століття'' в записі.

Ісламістська асоціація ''Брати-мусульмани'', в яку ще до виборів входив Мурсі, звернулася до своїх прихильників із закликом прийти до будівлі Академії поліції в Каїрі, щоб перешкодити суду над ним і 14 високопоставленими функціонерами організації. Заклик ісламістів був розміщений на офіційному сайті нині забороненої в Єгипті асоціації.

Безпеку в районі проведення судового процесу будуть забезпечувати сили спеціального призначення і військова поліція. Армійське керівництво планує навіть підняти в повітря бойові вертольоти ''Апач'', щоб контролювати підступи до академії з боку довколишніх кварталів. По всій єгипетській столиці за правопорядком стежитимуть 20 тисяч поліцейських.

''Вважаю, що якщо вони (''Брати-мусульмани'') зважаться на насильство, то дуже гірко про це пошкодують'', - заявив глава єгипетського МВС Мухаммед Ібрагім в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Міністр зазначив, що сили МВС приведені в стан підвищеної готовності в всьому Єгипті. Під особливу охорону, додав Ібрагім, взято стратегічні об'єкти, об'єкти інфраструктури і поліцейські ділянки.

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