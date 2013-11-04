У Єгипті відбудеться перше засідання суду над екс-президентом Мурсі

Мухаммеда Мурсі, відстороненого від влади 3 липня військовими, судитимуть у тому ж будинку - Академії поліції в передмістях Каїра, де проходив процес над його попередником Хосні Мубараком. Примітно, що і звинувачення, висунуті проти президента-ісламіста, схожі з тими, що були пред'явлені Мубараку - вбивство демонстрантів, пише РІА Новости.

Мухаммед Мурсі і 14 високопоставлених функціонерів ''Братів-мусульман'', серед яких заступник голови ''Партії свободи і справедливості'' Ісам Арьян, звинувачуються в навмисному вбивстві і фізичному насильстві, через що під час заворушень біля резиденції глави держави в грудні минулого року загинули шість демонстрантів і постраждали сотні інших. На думку ряду єгипетських правознавців, обвинуваченим в цих злочинах, у разі повного доказу їх провини, може загрожувати страта.

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Адвокати, які викликалися брати участь у процесі на стороні Мурсі незважаючи на заяви його прихильників про те, що він має намір захищати себе сам, називають ці звинувачення ''політизованими і сфабрикованими''.

На думку єгипетських спостерігачів, перше засідання, яке вважається суто технічним, може пройти без участі підсудного. Однією з причин неявки Мурсі до суду може бути його стан здоров'я. За повідомленням ряду місцевих газет, він скаржився на самопочуття за кілька днів до початку суду . Іншою причиною може стати рішення сил правопорядку, які можуть вирішитити, що нездатні забезпечити безпеку екс -президента під час засідання.

Спочатку місцем суду над Мухаммедом Мурсі і його соратниками було обрано будівлю Поліцейського училища в густонаселеному передмісті Каїра - Торі. Зал майбутніх засідань неодноразово відвідував глава МВС країни Мухаммед Ібрахім. Проте в неділю ввечері Апеляційний суд Каїру раптово постановив перенести місце процесу в будівлю поліцейської академії в елітному район Каїра - аль-Тагамму аль-Хаміс. Місце проведення засідання, ймовірно, було перенесено, щоб перешкодити ісламістам зірвати засідання суду.

Прямої трансляції із зали судового засідання не буде. Єгипетське державне телебачення - єдине ЗМІ, якому дозволять зйомку в залі, буде передавати хід нового ''процесу століття'' в записі.

Ісламістська асоціація ''Брати-мусульмани'', в яку ще до виборів входив Мурсі, звернулася до своїх прихильників із закликом прийти до будівлі Академії поліції в Каїрі, щоб перешкодити суду над ним і 14 високопоставленими функціонерами організації. Заклик ісламістів був розміщений на офіційному сайті нині забороненої в Єгипті асоціації.

Безпеку в районі проведення судового процесу будуть забезпечувати сили спеціального призначення і військова поліція. Армійське керівництво планує навіть підняти в повітря бойові вертольоти ''Апач'', щоб контролювати підступи до академії з боку довколишніх кварталів. По всій єгипетській столиці за правопорядком стежитимуть 20 тисяч поліцейських.

''Вважаю, що якщо вони (''Брати-мусульмани'') зважаться на насильство, то дуже гірко про це пошкодують'', - заявив глава єгипетського МВС Мухаммед Ібрагім в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Міністр зазначив, що сили МВС приведені в стан підвищеної готовності в всьому Єгипті. Під особливу охорону, додав Ібрагім, взято стратегічні об'єкти, об'єкти інфраструктури і поліцейські ділянки.