ЗМІ: "Брати-мусульмани" називають незаконним рішення суду про заборону організації

Суд в Єгипті постановив заборонити діяльність асоціації «Брати-мусульмани», позбавити її статусу некомерційної громадської організації (НКО), а також всієї належної їй власності. Під заборону підпадає також і діяльність всіх заснованих і підконтрольних ісламістській організації фондів і різних структур. Щоб оскаржити вердикт суду, у юристів організації є 15 днів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

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«Вердикт суду незаконний, оскільки рішення про заборону НКО розглядаються в адміністративному суді, а не на екстрених засіданнях. Крім цього, жоден член організації поки що не засуджений, так що і підстав для розпуску асоціації немає», - сказав Алі Башар. В офіційному Twitter-акаунті організація назвала рішення про свій розпуск політизованим, однак, воно «нічого не змінить, і організація продовжить свою діяльність».

Це вже третя за всю історію існування «Братів» заборона на діяльність ісламістської організації. Вперше поза законом вона була поставлена під час правління короля Фарука в 1948 році. Повторно про її заборону було оголошено в 1954 році, після невдалого замаху членів руху на президента країни Гамаля Абдель Насера.

За словами єгипетських експертів, рішення суду було очікуваним, оскільки члени організації виступають «різко проти зміни влади в країні, яка відбулася 3 липня, організовують масові акції протесту і навряд чи збираються ставати частиною нового політичного процесу». На думку спостерігачів, вердикт суду, якщо він буде підтриманий вищими інстанціями, «може остаточно, знову на довгі роки вивести представників організації ісламізму з політичного життя країни».

Як повідомляв УНІАН, армія Єгипту 3 липня на тлі хвилі народного незадоволення владою представників руху "Брати-мусульмани" усунула від влади Президента Мухаммеда Мурсі і оголосила в країні перехідний період. Практично відразу президента було арештовано. Кровопролитні протести прихильників ісламістів привели до чергової кризи в Єгипті.