Суд конфіскував у зятя короля Іспанії 16 об`єктів нерухомості

У суді зазначили, що конфіскація була здійснена, щоби покрити поручительство на суму близько 8 млн доларів, повідомляє російська служба Бі -Бі -Сі.

Дон Іньякі Урдангарін Лібарт, герцог Пальма-де-Майоркський, гранд Іспанії, чоловік дочки короля принцеси Кристини, підозрюється у тому, що використав не за призначенням мільйони євро, пожертвувані благодійній організації, яку він очолював.

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За версією слідства, Урдангарін та його спільники навмисне завищували вартість проведення спортивних заходів, а отримані за допомогою цієї схеми кошти виводили в офшори.

Сам герцог звинувачення заперечує.

За останні роки популярність королівської родини в Іспанії помітно впала.