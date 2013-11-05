Суд конфіскував у зятя короля Іспанії 16 об`єктів нерухомості
Іспанський суд конфіскував у зятя короля Іспанії Хуана Карлоса 16 об`єктів нерухомості у рамках справи про корупцію.
У суді зазначили, що конфіскація була здійснена, щоби покрити поручительство на суму близько 8 млн доларів, повідомляє російська служба Бі -Бі -Сі.
Дон Іньякі Урдангарін Лібарт, герцог Пальма-де-Майоркський, гранд Іспанії, чоловік дочки короля принцеси Кристини, підозрюється у тому, що використав не за призначенням мільйони євро, пожертвувані благодійній організації, яку він очолював.
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За версією слідства, Урдангарін та його спільники навмисне завищували вартість проведення спортивних заходів, а отримані за допомогою цієї схеми кошти виводили в офшори.
Сам герцог звинувачення заперечує.
За останні роки популярність королівської родини в Іспанії помітно впала.