У Норвегії невідомий намагався захопити автобус: є жертви



Під час захоплення загинули три людини, передає Лента.ру з посиланням на місцевий телеканал TV2.

Інцидент стався на трасі в комуні орда, коли автобус прямував з популярного гірськолижного курорту Вальдрес до столиці Осло. За попередніми даними, загиблі отримали важкі ножові поранення. Про кількість поранених інформації поки немає, також не ясно, скільки всього людей перебували в автобусі.

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Нападник, чоловік віком близько 50 років, затриманий і доставлений до лікарні. Повідомляється, що він не є корінним норвежцем. Про можливі мотиви злочину поліція нічого не розповіла.

Як додають норвезькі ЗМІ, озброєний чоловік був затриманий рятувальниками, які прибули на місце події після повідомлень про можливе ДТП.